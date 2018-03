Retten i Næstved dømte efter den almindelige voldsparagraf, da det ikke var bevist, at børnene var blevet udsat for grov vold. Foto: Esben Thoby

Mor frikendt for grov vold mod børn

Næstved - 22. marts 2018 kl. 07:42 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun var tiltalt for grov vold mod sine to yngste børn - to drenge på dengang syv og ni år - ved at have slået dem begge med et bælte på ryg, arme og ben, men en 38-årig russer blev frikendt for denne paragraf, da hendes sag var for Retten i Næstved.

Kvinden, der har bopæl i Næstved, blev dog stadig dømt for vold mod begge børn ved at have slået dem med flad hånd forskellige steder på kroppen. Det takserede retten til 30 dages betinget fængsel og en betinget udvisning til Rusland.

Tiltalen var blevet til på baggrund af, hvad begge drenge havde fortalt en pædagog. Men på videoafhøringerne af de to, bliver der ikke direkte sagt noget om slag med et bælte, så dommeren mente ikke, at der var tilstrækkelige beviser til at dømme for det.

I sagen blev der også afspillet videoafhøringer af to ældre søskende - en pige og en dreng - ligesom børnenes far, som ikke længere er sammen med moren, vidnede. Det samme gjorde henholdsvis en pædagog og en skolelærer, som børnene hver især havde talt med.

Den 38-årige valgte at gøre brug af sin ret til at tænke i 14 dage over, hvorvidt hun ønsker at anke dommen.

