Mor dømt - nikkede sin 7-årige datter en skalle

Næstved - 20. april 2018 kl. 06:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At få en lussing, at blive nevet hårdt i siden og at blive revet i håret var i 12 år hverdag for en 12-årig pige.

Fra hun var cirka to måneder har hendes mor i større eller mindre grad været voldelig over for hende, og en enkelt gang nikkede hun sin datter en skalle. Volden stoppede først, da pigen i november gik til sin lærer med blå mærker på arme og lår.

Torsdag blev moren så dømt fire måneders ubetinget fængsel for volden, en straf hun accepterede.

Siden moren blev anmeldt i november har den 12-årige pige være udsat for massiv påvirkning fra moren, og det fik hende til at trække sine anklager om vold tilbage. Det var dog for sent, for der var den 12-åriges to store søskende allerede stået frem og fortalt, at også de havde været udsat for slag fra moren.

Selvom anklageren også ønskede at den 49-årige mor skulle dømmes for volden mod sine to andre børn, så faldt disse episoder for forældelsesfristen.

