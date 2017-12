Se billedserie Monica Blichfeldt er mentalt meget stærk og fortæller, at hun har besluttet sig for, at Jobcenter Næstved ikke skal få lov til at knække hende psykisk - det er straks værre med den fysiske tilstand. Her frygter hun at knække. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Monica tabte ankesag: Nyt krav om sengepraktik

Næstved - 07. december 2017

49-årige Monica Blichfeldt største frygt er blevet til virkelighed - hun skal i sengepraktik eller liggende hvile, som man kalder det på »kommunalsk«.

Om hun skal medbringe sin egen seng eller om praktiksted eller jobcenter stiller en seng tilrådighed, ved hun ikke endnu.

- Jeg kan arbejde 10-15 minutter, og så skal jeg hjem, siger hun og afviser at gøre brug af en seng.

Mandag var hun med sin bisidder til møde med sagsbehandleren og en mentor. Fremtiden skal nok stå på et mentorforløb, hvor Monica Blichfeldt mentale ressourcer skal findes.

- Der er ikke noget galt med mine metale ressourcer, men det er der med mine fysiske ressourcer, siger hun.

Enden på mødet blev, at der ikke kommer til at ske noget konkret før januar.

Tag en taxa

Monica Blichfeldt har været fanget i det kommunale spindelvæv siden 2006. Jo mere hun spræller, jo mere bliver hun viklet ind i spindet.

Hun har flere lægers ord for, at hun ikke har nogen arbejdsevne tilbage, men det tager man ikke hensyn til på Jobcenter Næstved, hvor man stadig nægter den syge kvinde pension.

Nu er Ankestyrelsen kommet med sin afgørelsen: Der er ingen førtidspension til Monica Blichfeldt.

Det spiller tilsyneladende ingen rolle, hvad lægevidenskaben mener, og igen er der lagt vægt på, at en ergoterapeut hyret af kommunen har skrevet i et bilag, at den 49-årige kvinde sagtens kan arbejde, hvis hun får en seng med på arbejdet.

Dette bakker Ankestyrelsen op, skønt man ligeledes anerkender, at Monica Blichfeldt kun kan arbejde 10-15 minutter ad gangen, hvorefter hun så må krybe til køjs.

Efterfølgende har Monica Blichfeldt fået den besked af sin sagsbehandler, at hun får en taxa stillet tilrådighed, når hun skal i praktik.

- Jeg kan arbejde 10-15 minutter om dagen, og jeg ved ikke, hvordan jeg har det dagen efter, siger hun.

Sengepraktik er godt

I Ankestyrelsen har man vanen tro bedt en jurist om at vurdere sagen. Han mener ikke, at Monica Blichfeldt er udredt tilstrækkeligt af lægevidenskaben, skønt Klinisk Funktion har tilkendegivet hele to gange, at en hver form for praktik ikke kun er formålsløs, men også helbredsskadeligt for Monica Blichfeldt - også i Ankestyrelsen lægger man tilsyneladende mere vægt på en ergoterapeuts udtalelse.

Juristen mener sågar, at Monica Blichfeldts mentale helbred bør undersøges, selv om der intet står i sagen om, at hun skulle have nogen psykisk lidelse.

Det fremgår også af sagen, at Monica Blichfeldts humør er godt, og at hun fremtræder psykisk upåfaldende, og at hendes stemningsleje er normalt.

Juristen anbefaler desuden motiverende samtaler og sengepraktik.

Næstved Kommunes rehabiliteringsteam har to gange i år indstillet Monica Blichfeldt til førtidspension, og Næstved Kommunes pensionsnævn har to gange afvist indstillingen. Det har Ankestyrelsen nu også.

Liggende hvile er ikke sengepraktik

I Næstved Kommune har man politisk besluttet, at flere skal have førtidspension, og tallet er i kraftig stigning. Flere politikere har tidligere sagt, at de mener, det er en fejl, Monica Blichfeldt ikke har fået sin pension.

Det er DFs Githa Nelander, Venstres Søren Revsbæk, og socialdemokraten John Lauritzen - alle medlemmer af Beskæftigelsesudvalget - altså et flertal i Beskæftigelsesudvalget.

- Vi gør folk mere syge, har Githa Nelander tidligere udtalt.

Formanden for udvalget Anette Brix (K) mener ikke, at Monica Blichfeldt skal have pension.

Hun afviser ligeledes, at man i Næstved Kommune entrerer med sengepraktikker - liggende hvile er noget ganske andet, mener hun.

En række medarbejdere i Jobcenter Næstved handler dog ud fra, at de to begreber er synonymer.

Ligesom de overfor Sjællandske flere gange har brugt udtrykket sengepraktik.

