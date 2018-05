Se billedserie Mona Jørgensen bor med sin hund Bianca på en af de berørte ejendomme på Dybsøvej, hvor opstillede solceller vil stå lige i baghaven. Hun er okay med planerne, men håber, at arealet mellem hendes hus og fjorden vil blive friholdt, så udsigten til Dybsø Fjord ikke ryger. Fotos: Niels Brande Foto: unknown

Mona får solceller i baghaven

Næstved - 16. maj 2018 kl. 09:58 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Gavnø-baron Otto Reedtz-Thott får lov til at stille solceller op på et areal op mod 120 hektar, får det konsekvenser for landskabet omkring Gavnø, Rettestrup og Basnæs. Det vil blandt andet betyde, at det åbne marklandskab mellem Vejlø og Rettestrup Plantage vil skifte fra forårets grønne og gule nuancer til solcellepanelernes sorte og grå toner.

Læs også: Gavnøbaron vil bygge gigantisk solcellepark

Det samme gør sig gældende vest for den lille landsbyklynge omkring Basnæs. Her er det planen at op stille solcellepaneler på et åbent stykke land mellem Basnæs Skov og Dybsøvej.

Mona Jørgensen fra Dybsøvej 90 bor ud for den sydligste del af det udlagte område ved Basnæs.

Som mange andre på egnene bor hun til leje i en af Gavnøs ejendomme.

Hun har ikke noget imod planerne om solceller, men hun håber, der vil blive holdt lidt afstand til hendes grund. Især syd for ejendommen.

- Det vil være rart, hvis de ikke bliver sat op på stykket helt ned mod fjorden, siger Mona Jørgensen.

Flere kilder, Sjællandske har talt med, undrer sig over, hvorfor Gavnø ikke har foreslået opsætning af solceller på et større areal vest for Basnæs Skov. Her står der i forvejen vindmøller, og desuden er jorden efter sigende meget sandet.

