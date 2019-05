Mona Lisa Serritslev (th.) er halvvejs med de minimum 150 underskrifter, som skal sende hende på stemmesedlerne ved folketingsvalget 5. juni. Både Lærke Christensen (tv.) og Kirstine Lausen gav deres signatur, for Mona Lisa Serritslev skal have mulighed for at stille op, selv om de ikke kommer til at stemme på hende. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Mona Lisa kæmper for at komme med på stemmesedlen

Næstved - 09. maj 2019 kl. 12:45 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om der er udskrevet valg til Folketinget, er det ikke for sent at stille op.

Det ved Mona Lisa Serritslev fra Fuglebjerg, som i februar annoncerede sit kandidatur som løsgænger. Samtidig stiftede hun sit eget parti, Partiet Fokus.

For at blive opstillingsberettiget som løsgænger, skal hun aflevere underskrifter fra mellem 150 og 200 stillere, som ønsker hende på stemmesedlen.

Mona Lisa Serritslev er godt halvvejs i mål med omkring 75 underskrifter på den officielle liste, Indenrigsministeriet har forsynet hende med.

Selv om der netop er udskrevet folketingsvalg, er hun dog ikke for sent ude, for faktisk kan hun først indlevere sine underskrifter, når valget er udskrevet.

Derfor knokler hun nu på for at nå det inden deadline, som er 11 dage før valgdagen - altså lørdag 25. maj, og hun er fortrøstningsfuld, fortalte hun onsdag eftermiddag, hvor hun havde taget opstilling foran Kvickly på Kvægtorvet for at samle underskrifter.

- Et par gange mere her foran Kvickly, så er den i hus, siger hun og stopper to unge førstegangsvælgere, som efter at have lyttet til Mana Lisa Serritslevs argumenter begge sætter deres underskrifter på opstillingslisten.

Mona Lisa Serritslev skal i demokratiets ånd have mulighed for at stille op, er de enige om.

Også selv om de begge er ret afklarede med, hvor de skal sætte deres kryds på valgdagen 5. juni.

- Det, hun sagde, lød fornuftigt i mine ører, men jeg er samtidig også afklaret med, hvor jeg sætter mit kryds til valget. Det har jeg glædet mig til endelig at kunne, siger 19-årige Lærke Christensen fra Næstved.

Det samme har veninden Kirstine Lausen fra Værløse, som dog stadig mangler at træffe den endelige beslutning.

- Jeg har rimelig godt styr på, hvor de enkelte partier står, og jeg glæder mig til at sætte mit kryds, siger 18-årige Kirstine Lausen, som glæder sig lidt ekstra over, at hun kan nå at sætte to krydser inden for et par uger.