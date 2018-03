Mogens´ store dag: Farvel til en redaktør

Her var hverken fortjenstmedaljer, grisehoveder eller frække unger, der stjal kransekage, som i Matador-afsnittet »Lauras store dag«, men der var stort set alt, hvad der kunne krybe og gå af personer, som har haft med Sjællandskes redaktør gennem 47 år Mogens Lorentzen at gøre.

Gratulanterne væltede ind ad døren til Hotel Kirstine torsdag eftermiddag, da avisen var vært ved afskedsreceptionen for redaktøren, der elsker Matador, men ikke har så meget til overs for fortjenstmedaljer.

Glad var han for at hilse på de mange mennesker, men han ville nok hellere have stået, hvor Sjællandskes udsendte stod.

- Det er en fantastisk dag. Jeg er glad for, at din familie er her. Tak for 10 år og for en stor indsats med fusionen midt i finanskrisen, sagde direktør for Sjællandske Medier Torben Dalby Larsen.