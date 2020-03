Der er lukket for fysisk adgang i Møns Bank i Vinhusgade. Filialdirektør Lars Jørgensen - og bankens andre ansatte - er dog klar til telefonmøder eller onlinemøder over skype. Det er fortsat muligt at hæve penge i automaten.

Send til din ven. X Artiklen: Møns Bank lukker for fysisk adgang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Møns Bank lukker for fysisk adgang

Næstved - 14. marts 2020 kl. 14:21 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke længere muligt at komme ind til en snak med sin rådgiver i Møns Bank i Vinhusgade. Som følge af coronavirus og ønsket om at reducere smitterisiko lukker Møns Bank for fysisk adgang til alle bankens afdelinger og hovedkontoret i Stege på Møn.

Læs også: Møns Bank lukker for fysisk adgang i 14 dage

Det sker fra mandag den 16. marts og foreløbig to uger frem, fortæller bankdirektør Flemming Jul Jensen.

- Vi følger situationen tæt, og henset til de øvrige tiltag i samfundet har vi fundet det mest korrekt at lukke midlertidigt og indtil videre i de to uger, som regeringen lægger op til, siger Flemming Jul Jensen.

Håber på forståelse Man kan fortsæt bruge bankens pengeautomater. De er alle placeret i lobbyer, hvor kun én kunde ad gangen har adgang uden for åbningstid. Der vil ikke være adgang til bankens kassefunktion i Stege.

Bankens medarbejdere vil stadig være på arbejde - nogle via hjemmearbejdspladser - og alle kundemøder afvikles som telefonmøder eller onlinemøder over Skype. Har man behov for valuta, mønt og sedler, kan man fortsat bestille via bankens hjemmeside, men udlevering vil i så fald ske efter nærmere aftale med banken. Materialer til banken kan lægges i bankens postkasser.

- Vi håber på forståelse for de tiltag, som vi har fundet det nødvendigt at gøre og arbejder for, at det kommer til mindst mulig ulejlighed for den enkelte, slutter Flemming Jul Jensen.

relaterede artikler

Virusfrygt lukker bank 14. marts 2020 kl. 09:14