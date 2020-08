Cherie Dalthur (tv.) og Tina Valgaards børn kører med bussen fra Tappernøje og til Fladsåskolen, afdeling Mogenstrup. Gentagne gange har den været så proppet, at børnene har stået som sild i en tønde og siddet på skødet af hinanden. Det er hverken forsvarligt sikkerhedsmæssigt eller i forhold til cornona, mener de. Foto: Mia Than West

Mødre råber op: Vores børn står som sild i en tønde i bussen

Cherie Dalthur og Tina Valgaard fra Tappernøje har fået nok. Gentagne gange er deres børn på henholdsvis 13 og 14 år kommet hjem og fortalt, at bussen - der fragter dem til og fra skole - er så propfyldt både morgen og eftermiddag, at der ikke kan mases flere passagerer ind.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her