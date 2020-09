Med både humor og seriøsitet tager de ni kvinder, der udgør holdet bag MØDRE, fat om emner som mødre-perfektionisme, fertilitetsproblemer samt sårbarheden og usikkerheden i det at blive forældre. Pressefoto

Mødre drager på comedytour

Næstved - 16. september 2020 kl. 10:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MØDRE er et comedyshow i babyformat, der berører talrige facetter af moderskabet og de mange spørgsmål, følelser, glæder og frustrationer, som forældreskabet bringer med sig. Ideen om at være mor og far ligner ikke altid virkeligheden, hvilket for mange er den dybeste hemmelighed, men i denne forestilling er der intet filter.

MØDRE er forfattet af hele fire kvinder; Christina Sederqvist, kendt fra satireserien »Winnie og Karina«, forfatter Julia Lahme, blogger Mette Marie Lei Lange og dramatiker Anna Bro. Stykket instrueres af skuespiller og instruktør Christine Exner.

På scenen ses Julie R. Ølgaard, der senest har haft stor succes med Youtube-kanalen »Nips-kanalen«, skuespiller og sangerinde Szhirley, Sara Møller Olsen, der startede sin karriere som otteårig i Vildbassen og efterfølgende har medvirket i en række film samt initiativtager samt skuespiller Lykke Sand, som har stået for både koncept og ide. Hun fortæller:

- MØDRE handler om moderskabet i alle dets afskygninger. Om ammehjerner, der går i stå, om den evige konkurrence blandt nutidens »perfekte« mødre. Hvis baby kan kravle? Og hvem har medbragt hjemmelavet quinoa-mango-knækbrød? Er det normalt at være mere forelsket i sit barn end i sin partner? Og hvordan genoptages sexlivet med en ny krop, der bedst af alt kan sammenlignes med en dragtpose, som den gamle krop ville kunne opbevares i? Emner som er tabu hos mange, er i fokus i MØDRE, og vi glæder os til at præsentere publikum for en forestilling med bid og ærlige holdninger og ikke mindst humor.

Forestillingen har spillet to sæsoner på Folketeatret for udsolgte huse, og Louise Schouw Teater sender den nu på turné over hele landet. Vejen går forbi Næstved og Grønnegades Kaserne Kulturcenter torsdag den 17. september klokken 19.30.

