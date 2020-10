Mødre: Vores mindreårige piger fik stoffer hos pornostjerne

To bekymrede mødre står nu frem og fortæller om, hvordan deres døtre på henholdsvis 14 og 16 år indtog narko til fester på Denice Klarskovs landejendom i den sydligste del af Næstved Kommune.

En pige på 14 år blev af Denice Klarskov selv budt på både lattergas og hash, men hun takkede nej til amfetamin. Hun blev så utryg i løbet af festen, at hun til sidst valgte at stikke af, fortæller hendes mor.

En 16-årig pige måtte hentes af sin ældre søster, fordi hun var så påvirket af kokain, som hun havde fået til en anden fest på ejendommen. Det var ikke første gang, hun var til fest på stedet, og tidligere havde der også været stoffer tilgængelige for de mindreårige.

- Som voksent menneske har hun ansvaret for, hvad der foregår til hendes fester, lyder det fra Suzi Hoffmann Andersen, der er bange for, hvad der skal ske, når Denice Klarskov efter planen åbner en ny natklub i Ramsherred.

- Jeg er bange for, at min datter og hendes veninde skulle værges til pornofilm, da de var til festen derude. Min datter havde også følelsen af, at det var formålet, siger hun.