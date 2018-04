Billedet her er taget fra et åbent hus-arrangement i Ventilen tilbage i marts 2017. Fra venstre ses Cecilie Værum, Ditte Rasmussen, Heidi Johansen, Mathilde Clausen og Magnus Jensen. Foto: Robert Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Mødested for ensomme unge mangler frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mødested for ensomme unge mangler frivillige

Næstved - 05. april 2018 kl. 17:10 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er du mellem 18 og 30 år? Er du god til at finde på sjove og hyggelige aktiviteter? Og har du lyst til at snakke med ensomme unge og hjælpe dem til at styrke deres selvværd og sociale kompetencer?

Læs også: De ensomme unges ventil

Så er du måske en af de nye kollegaer, som frivilliggruppen i Ventilen Næstved leder efter. Ventilen er et mødested for ensomme unge i alderen 15 til 25 år og har til formål at forebygge og modvirke ensomhed blandt unge samt sprede viden om problemet ungdomsensomhed. Ventilen driver i dag 15 mødesteder landet over og frem KOMsammen-tilbud. I Næstved har Ventilen eksisteret siden 2009 og har hjulpet mange ensomme unge til at finde en vej ind i fællesskabet.

Ventilen Næstved er en selvstændig lokalafdeling under Ventilen Danmark, som drives af frivillige, der alle er unge mellem 18 og 30 år. Der er på nuværende tidspunkt tilknyttet fem frivillige til mødestedet i Næstved, som er et tilbud til unge mellem 15-25 år, der føler sig ensomme.

I mødestedet skaber de frivillige et trygt sted, hvor unge kan komme og være sig selv. Sammen laver de mad, spiller brætspil, går ture eller taler om et på forhånd aftalt emne som eksempelvis kærlighed, uddannelse eller måske ensomhed. De frivillige planlægger selv aktiviteterne og udfører dem sammen med de unge.

- Det, der gør det så fedt at være frivillig i Ventilen Næstved er, at jeg kan mærke, at jeg gør en forskel for de unge, som kommer her. Og at både jeg selv og de unge bliver gladere, fortæller Cecilie T. Værum, der er projektleder og frivillig i Ventilen.

Hvis man er interesseret i at blive frivillig hos Ventilen Næstved, skal man sende en ansøgning til naestved@ventilen.dk.