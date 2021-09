Skolen i Hyllinge er igen lukningstruet. Nu vil lokale tage affære. Arkivfoto

Mødes for at redde skolen trods faldende elevtal

Næstved - 06. september 2021 kl. 04:45 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Truslen fra Næstved Kommune om at lukke Hyllinge Skole har fået et borger initiativ til at indkalde forældre og andre beboere i Hyllinge til et møde, hvor man vil drøfte hvad man skal gøre for at lægge pres på kommunen for at bevare den lokale skole.

Mødet finder sted onsdag den 8. september klokken 18 på Marvede Skole, Menstrup Bygade 60 A. Marvede Skole har ikke været i brug som skole siden 1992. Ifølge en af initiativtagerne, Alex Thomsen, skal der på mødet onsdag dannes en komité for Hyllinge Skoles bevarelse. Han vil også gerne starte en underskriftsindsamling mod lukning af skolen.

Flere Hyllingeborgere har sagt til Sjællandske, at de støtter initiativet, og har tænkt sig at komme til mødet på onsdag. Blandt andre Hans Andersen, der ud over at være beboer i Hyllinge, er formand for skolebestyrelsen på Lille Næstved Skole.

- Jeg synes det er vigtigt at vi sammen får gjort det klart for politikerne hvor meget det betyder for lokalsamfundet, at vi har en skole, siger han.

Ikke første gang Det er ikke første gang, at Næstved Kommune har Hyllinge Skole i kikkerten, når det er sparretider. Lille Næstved Skoles afdeling Hyllinge har været lukningstruet flere gange, men hidtil er indbyggerne i Hyllinge sluppet med skrækken.

På et møde i Næstved Kommunes Børne- og Skoleudvalg mandag den 6. september vil politikerne pege på hvilke af 29 spareforslag, som forvaltningen har præsenteret, man vil gå videre med. Spareforslag nummer 12 er at nedlægge skolen i Hyllinge. Det vil i følge beregningerne give en årlig besparelse på omkring fem millioner kroner. Vælger politikerne at gå videre med forslaget om at lukke Lille Næstved Skoles afdeling Hyllinge, skal forslaget sendes i høring i skolebestyrelsen på Lille Næstved Skole, Lokalrådet og faglige organisationer.

Faldende tilslutning Hyllinge skole er kommet i søgelyset fordi en elevtælling i foråret viste, at det kun er halvdelen af de 168 børn i 0. - 6. klassetrin i skoledistrikt Hyllinge, som går på Hyllinge Skole. Resten går på andre folkeskoler i Næstved Kommune, på privatskoler eller på folkeskoler i andre kommuner.

Siden maj 2021 er elevtallet på Hyllinge Skole faldet fra 82 til 77 per 1. september.

