Mød sanger, debattør, feminist og ligestillingsforkæmper Nana Jacobi

Middagsmusik er et tilbagevendende koncept på Næstved Bibliotek, som er en blanding af interview og koncert, hvor man som publikum får et indblik i kunstnerens musikalske liv og karriere.

Nana Jacobi er desuden på vej med sit fjerde album, som er hendes første på dansk. Pladen udgives på det såkaldt kønsbalancerede pladeselskab Hun Solo Records - et smart og kækt ordspil over Star Wars-karakteren Han Solo. Det er en udløber at koncertkonceptet Hun Solo, som Nana Jacobi er medstifter af, og hvor hun har optrådt mange gange. Endnu en koncert er i støbeskeen, og den afholdes naturligvis på Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts.