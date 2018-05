DGU holder åben stald i hele landet. Privatfoto

Mød din yndlingsged

Næstved - 02. maj 2018 kl. 21:41 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gedeavlere fra Dansk Gede Union åbner stalddørene lørdag den 5. maj klokken 10 til 15.

Åben Gedestald er et tiltag fra gedeavlerne i Dansk Gede Union. Sidste år åbnede 12 besætninger stalddørene, og i år er der 13 avlere, der har meldt sig. Der vil således være rig mulighed for flere steder i landet at opleve mange forskellige gederacer.

Maj er et super godt tidspunkt at se på geder, da der er kid i de fleste besætninger. Se listen over de avlere, der holder Åben Gedestald på www.goat-dgu.dk

I Danmark er der forskellige gederacer, som opfylder forskellige formål fra malkning og kødproduktion til landskabspleje, mohairproduktion og klappedyr.

Dansk Gede Union er foreningen, hvor gedeavlere fra hele landet samarbejder om at forbedre forholdene for gedeavl i Danmark. Arbejdet for alle landets ni gederacer varetages her. Hvis man har fået lyst til at blive gedeavler, er det vigtigt, at man anskaffer sig dyr af en race, der passer til de forhold og forventninger, man måtte have.

DGU anbefaler, at man tager sig tid til at besøge avlere af forskellige racer for at høre nærmere og se de forskellige måder at indrette stalde og folde på.

- Men også selvom man ikke lige har tænkt sig at anskaffe geder selv, er man hjertelig velkommen til at komme og nyde dyrene d. 5. Maj, understreger formand for DGU Anne Bjørklund.

Nogle mennesker tror, at geder lugter. DGU vil gerne udbrede det faktum, at hundyr og kid overhovedet ikke lugter.

Avlsbukkene derimod har en meget karakteristisk aroma særligt i efterårsmånederne, når hundyrene er i brunst. På denne tid af året er det ikke så slemt, så kom bare og snus til gedeverdenen.

Mød også DGU's medlemmer på mange af landets dyrskuer.

