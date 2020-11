Mød anmelderrost forfatter til gratis foredrag

Dy Plambeck er blevet karakteriseret som en af sin generations mest talentfulde og originale forfattere. Hun er desuden kendt for sit store samfundsengagement som debattør og skribent for blandt andre Weekendavisen, Politiken og Information. Hun har modtaget flere priser for sit forfatterskab, senest Politikens Litteraturpris 2019 for »Til min søster«.