Fotograf Anders Bach og udenrigskorrespondent Rasmus Tantholdt har været et fast makkerpar gennem mange år. Privatfoto

Mød Rasmus Tantholdt og hans faste makker og hør om deres oplevelser

Rasmus Tantholdt er her og der og allevegne, når noget er gået galt. Krig, mord og naturkatastrofer, så kan man regne med, at han er på pletten og rapporterer hjem.

Sådan er det ikke helt i aften, hvor han sammen med sin faste fotograf Anders Bach kommer forbi boghandlen Bog & Ide i Næstved kl. 19 torsdag 1. oktober i Næstved Storcenter for at præsenterer deres nye bog »Det Vi Så - Fra Mogadishu til Hong Kong. Fotografier fra kanten af verden«.

Man får et kig over skulderen på et bemærkelsesværdigt makkerpar i dansk journalistik, der har rapporteret fra krige, kriser og naturkatastrofer på snart sagt alle kontinenter. Sjældent har en fotograf og en journalist rejst sammen så længe og bevidnet så meget.