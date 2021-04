Serieiværksætter og kokken Claus Meyer er den ene af tre oplægsholdere, når alle kan deltage i Visitsydsjælland-Møns digitale event mandag 12. april. Fotograf Thomas Grøndahl.

Mød Claus Meyer på digital turisme event

Næstved - 08. april 2021 kl. 12:18

Den kendte kok og iværksætter er en ud af tre skarpe oplægsholdere til SydkystDanmarks kick off møder mandag 12. april med fokus på den kommende sommersæson.

For nogle har det seneste års tid været et mareridt, mens andre har måttet knibe sig i armen over den økonomiske succes.

Corona har ændret turismebranchen, som vi kender den. Markedet for indlandsturisme er eksploderet, men de mange restriktioner har gjort det vanskeligt at navigere i turismelandskabet, og mange har måttet tænke ud af boksen for at overleve.

Målrettet forskellige brancher Hvad kan vi som erhverv lære af coronakrisen, og hvad for et 2021 kigger vi ind i?

Det spørger SydkystDanmark tre kloge hoveder om 12. april, når destinationsselskabet inviterer erhvervet til en række digitale kick off møder. De er målrettet forskellige brancher med hver deres tema, så den nye sæson kan skydes i gang. Kokken giver gode råd

Den kendte kok og serieiværksætter Claus Meyer er en af oplægsholderne, og han vil blandt andet give gode råd til, hvordan man i restaurations- og overnatningsbranchen kan tænke i kreative løsninger, selv når man støder på benspænd og forhindringer.

Vigtige tendenser Derudover gør Anna Porse Nielsen fra turismekonsulenthuset, Seismonaut, deltagerne klogere på de vigtigste tendenser i turismelandskabet pt. og kaster lys over kommunernes fremtidige rolle og arbejde med turismen.

Bud på ude og inde attraktioner

Lars Ramme Nielsen fra Dansk Erhverv giver sit bud på, hvad for et 2021 både indendørs og udendørs attraktioner har i vente. Som chef for turisme og oplevelsesøkonomi er han løbende i tæt dialog med regeringen om genåbningsplaner, restriktioner og vaccinationspas.

- Turismekollektivet kommer til at stå sin prøve i 2021. Med eventet ønsker vi at komme med input til, hvordan vi som samlet turistdestination kommer igennem den sidste afgørende fase af coronakrisen, siger Martin HH Bender, direktør i SydkystDanmark, der er ordstyrer på mandag.

Undervejs er det muligt at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Gratis at være med De digitale kick off møder erstatter SydkystDanmarks årlige Nytårskonference, som er aflyst på grund af forsamlingsforbuddet.

Deltagelse er gratis og der er tilmelding på sydkystdanmark.dk/digitale-kickoff-moeder

Møderne afvikles via Zoom.