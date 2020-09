Mød Bubber på biblioteket: Jeg er ordblind - og hva´ så!

Bubber er beviset på, at man kan klare sig godt på trods af svær ordblindhed, og Næstved Bibliotek tilbyder i samarbejde med VUC Storstrøm en eftermiddag og aften for børn fra 12 år samt unge, voksne og undervisere.

Bubber er ordblind

Cirka fire procent af Danmarks befolkning kæmper med ordblindhed. Langt flere har andre former for læsevanskeligheder. Det giver store udfordringer at have problemer med at læse og skrive i et samfund, hvor skriftlig kommunikation er allevegne.