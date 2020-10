Jørgen Pedersen og Theresa Bernstein fra Aktivgruppen har tidligere foreslået alternative placeringer af DSBs værksted, som her ved Ring øst nær Holsted. Foto: Jan Jensen

Modstandere af DSB-værksted håber stadig at standse toget

Trods et massivt byrådsflertal for DSBs kommende værksted i Mogenstrup og en overstået høringsperiode er modstandskampen langt fra forbi. Aktivgruppen til bevarelse af landskabet ved Mogenstrup Ås har nemlig hyret advokatfirmaet Sirius til at stoppe projektet.