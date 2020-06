Se billedserie Gasrørene er på vej ned i undergrunden. Men nu vil cykeldemonstranter stoppe Baltic Pipe. Foto: Energinet Foto: MEDVIND/BENT SOERENSEN/©MEDVIND/Bent Medvind Sørensen

Modstandere af Baltic Pipe cykler i protest

Næstved - 04. juni 2020 kl. 08:00 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Træd i pedalerne, og vis din modstand mod Baltic Pipe.

Modstanderne mod det store gasprojekt, der lige nu er ved at grave sig ned på markerne omkring os, inviterer på cykeltur i weekenden, hvor man kan vise modstand ved at cykle med undervejs på ruten fra Kirke Stillinge til Faxe Ladeplads.

- Vi synes Baltic Pipe er noget nonsens og vi ved at modstanden er stor i lokalområdet. Derfor håber vi, at mange vil bruge en del af weekenden på at cykle sammen med os, siger Marie Hagensen, som er en af initiativtagerne til cykelturen.

Sent ude Hun erkender, at aktionen kommer sent, da gasrørene allerede er på vej ned i jorden og kompressorstationen i færd med at blive opført ved Tågeskov. Men bedre sent end aldrig. Og folkelig modstand mod flere fossile brændstoffer kan stadig nå at stoppe projektet, mener Marie Hagensen.

- Folketinget har netop vedtaget en klimalov, der skal udfase naturgas og andre fossile brændstoffer. Derfor giver det absolut ingen mening, at Danmark skal lægge jord til et projekt, der fører naturgas fra Norge ned til Polen, siger Marie Hagensen.

Hun er samtidig med i den gruppe af borgere, som har fremsat et borgerforslag, der kræver, at Folketinget annullerer beslutningen og stopper projektet. Foreløbig er der indsamlet 6.000 underskrifter - og der er langt op til de krævede 50.000 underskrifter før end forslaget kan fremsættes for de folkevalgte.

- Vi håber med cykel-aktionen at opnå større folkelig opbakning bag kravet om at Folketinget skal tvinges til at tage stilling til projektet, der hidtil har kørt som en ren ekspeditionssag, siger Marie Hagensen.

Den politiske cykeltur mod Baltic Pipe begynder lørdag den 6. juni kl 10 i Kirke Stillinge uden for Slagelse. Cykelaktionen regner med at være fremme ved anlægget af kompressorstation i Tågeskov søndag den 7. juni kl ca. 14, hvor der vil være tale og sang. Aktionen slutter i Strandgård ved Faxe Ladeplads søndag aften.

14 milliarder Baltic Pipe bygges i samarbejde mellem danske Energinet og polske Gaz-System og forventes færdig i oktober 2022. Projektet skal forsyne polakkerne med norsk naturgas de næste 30 år.

Projektet står til at koste 14 milliarder kroner, hvoraf den danske stat hæfter for halvdelen.

