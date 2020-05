Se billedserie En lille gruppe i et mindeværdigt øjeblik omkring 5. maj stenen på Lave Ridebane. Stenen er flankeret af Knud Lund (tv) som er formand for De Blå Baretter, og på den anden side fanebærer Erik Harder Mikkelsen, formand for Sydsjællands Garderforening. Foran kanonerne ses borgmester Carsten Rasmussen og formanden for Sydsjællands Soldaterforening Anders D. Henriksen. Fotos: Jan Jensen

Modstand og frihed mindet ved den store sten

Næstved - 05. maj 2020 kl. 19:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er vigtigt, at mindes denne her dag. Det er krigen alle taler om, og i forbindelse med coronakrisen taler man også om, at vi ikke har oplevet noget lignende siden 2. verdenskrig. Dengang var der mangel på fødevarer, men omvendt oplever vi stadig det, at vi ikke må forsamles. Gudskelov er krisen en helt anden slags. En krig, hvor man ikke vidste, hvem faldt en i ryggen.

Borgmester Carsten Rasmussen møder op på vegne af byrådet - med tak og i stor respekt til højtideligheden på Grønnegades Kaserne på en historisk tirsdag formiddag, hvor vejret skifter fra sol til strid regn indenfor få minutter.

Stenen fra Herlufmagle Repræsentanter fra De Blå Baretter, Sydsjællands Garderforening og Sydsjællands Soldaterforening har taget stilling foran 5. maj mindestenen. Den har også jubilæum, idet den blev løftet på plads, da 50-året for Danmarks Befrielse blev fejret i 1995.

- Den blev fundet i Herlufmagle, og ejeren af Viborggården, Sonja Jensen, gav lov til at vi kunne få den - hvis vi kunne flytte den. Vi fik en kran fra flåden i Korsør til at løfte den på plads. Grønnegade blev spærret af, og porten måtte tages ned, men den kom ind og vi holdt en stor fest med deltagelse af 600 mennesker. Gardehusarerne var her og deltagelse fra adoptionsskibet Flyvefisken.

Det fortæller Anders D. Henriksen, som stadig er meget stolt af den 14.3 ton tunge sten, som han i sidste øjeblik fik vendt, så "båndet" kom på den rigtig side.

Olietanke i flammer I sin tale sender Anders D. Henriksen tanker til modstandsbevægelsen i Næstved, som blandt andet stod bag sprængninger af olietanke på havnen og som også saborterede krydsfinerfabrikken på Vordingborgvej. Den producerede flydele til det tyske luftvåben.

Han holder en stor buket blomster i favnen, mens regnen begynder at vælte ned. Men Anders D. Henriksen husker det vigtigste: - Vi er her i dag for at mindes modstandsbevægelsen og glæden ved at Danmark atter blev frit for 75 år siden.

Herefter er det borgmesteren der går frem for at lægge buketten foran stenen. Tilbage ved siden af Anders D. Henriksen bliver albuerne slået mod hinanden som en hilsen og tak for det gode initiativ.