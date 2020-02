Se billedserie KIngs & Queens rykker ind i et 800 kvadratmeter stort forretningslokale i Næstved Storcenter i løbet af foråret. Foto: Næstved Storcenter

Modeforretning udløser rokade i storcenteret

Næstved - 13. februar 2020 kl. 18:14 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når modeforretningen Kings & Queens rykker ud af bymidten og flytter ind i Næstved Storcenter, så har det udløst det en større rokade blandt centerets nuværende forretninger.

Butikkerne Jack and Jones og Only har fundet nye lokaler for at give plads til den 800 kvadratmeter store butik, der placeres i det ottekantede forretningslokale lige overfor Hennes & Mauritz.

- Ingen butikker er lukket, men to er flyttet og det har skabt plads til Kings & Queens, der passer perfekt til vores profil, siger centerdirektør Alida Christensen.

Næstved Storcenter har nemlig et mål om at få flere yngre shoppinggæster i centeret og her skal Kings & Queens især lokke yngre modestærke forbrugere til en tur i Sydsjællands største indkøbscenter.

Kings & Queens rykkker ud af bymidten efter at have solgt modetøj i hjertet af Næstved siden 2009 - først i Sct. Mortensgade og senere på Hjultorv, hvor butikken råder over 400 kvadratmeter.

- Vi kan i dag konstatere, at Kings & Queens fungerer bedst som et centerkoncept, hvor kundestrømmen er større end i en bymidten, og så fungerer butikkerne bedst, når de er mindst 700 kvadratmeter - og begge dele går op i Næstved Storcenter, fortalte indehaver af den landsdækkende butikskæde Carsten Plambech til Sjællandske 31. januar.

Kings & Queens åbnede den første butik i Slagelse i 2004 og tæller i dag 19 butikker i Danmark, en enkelt i Sverige og en webshop.

