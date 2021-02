SOS International og Medicals Nordic har fra 1. februar overtaget lyntestningen i Næstved. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Mobile lyntest-enheder rykker ud til ansatte på plejecentre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mobile lyntest-enheder rykker ud til ansatte på plejecentre

Næstved - 05. februar 2021 kl. 22:14 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Mandag overtog SOS International og deres samarbejdspartner Medicals Nordic lyntesningen i fire af regionerne. Flere steder har der været opstartsproblemer. Blandt andet har der været problemer med, at folk står for tæt og dårlig rengøring.

- Der er ikke meldinger om problemer på lyntestcentret på Nygårdsvej i Næstved, hvor SOS International og Medicals Nordic har overtaget fra Falck, siger Anne Hjortshøj, der er enhedschef i det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Ifølge Anne Hjortshøj er der til gengæld opstartsproblemer andre steder i Regionen, hvor der åbnes nye testcentre. Der er også kapacitetsproblemer når de gælder de mobile testenheder, som bliver en stor del af den nye lyntest ordning.

Mangler personale 60 procent af testene skal fremover laves af små enheder eller testbiler, der kører ud til plejecentre, bosteder, daginstitutioner og andre kommunale arbejdspladser, for at teste de ansatte.

- Det er mit indtryk, at SOS International og Medicals Nordic har problemer med at leve op til de kontraktlige forpligtelser med de mobile enheder. Det handler både om at de mangler planlæggere og personale til testenhederne, siger enhedschef Anne Hjortshøj.

Ifølge SOS International skyldes problemerne først og fremmest, at kontrakten først blev skrevet under lørdag, og det derfor var svært at nå at blive klar til starten mandag.

Tre plejecentre får besøg Trods opstartsproblemer er det planen, at de mobile testenheder, som Medicals Nordic står, skal begynde at køre i Næstved fredag. I første omgang skal plejecentrene Kildemarkscentret, Munkebocentret og Helgesvej have besøg af SOS Internationals mobile lyntestenhed.

Ifølge direktør med ansvar for sundhed i Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg, er det de ansatte på plejecentrene og i hjemmeplejen, der bliver tilbudt en lyntest. Det har desværre ikke været muligt at få Medicals Nordic til at bekræfte, at der bliver testet på de tre plejecentre i dag, fredag.

relaterede artikler

Stort vaccinecenter på vej til byen: Her skal det ligge 22. januar 2021 kl. 15:24