Tirsdag aften kom flere forbi den mobile politistation, der holdt parkeret ved SuperBrugsen i Fuglebjerg. Billedet her er fra et besøg i Karrebæksminde.

Mobil politistation velbesøgt: Spurgte om knallertkørsel og regler for parkering

Af Mia Than West

Politiet er tit på farten med den mobile politistation. Tirsdag aften var den et smut forbi Fuglebjerg, hvor den mobile politistation holdt parkeret ved SuperBrugsen på Byagervej fra klokken 18 til 19.30.

Her blev det til mange besøg fra borgere, der blandt andet havde spørgsmål om knallertkørsel i byen og om reglerne for parkering af lastvogne inden for bygrænsen.