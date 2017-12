Mit yndlingssted: JB10

- JB10 er et fristed, hvor ingen af møblerne er ens, hvor kunsten på væggene er skabt af lokale hænder, og hvor enhver sjæl er velkommen, så længe man bidrager med god stemning. Det er alt for fedt for alle os; de kreative, krøllede og lidt flippede hoveder, at vi har et sted at mødes og samarbejde.

- Næstved et fedt sted at bo, når man er ung, fordi der er et stærkt kulturliv for unge, bl.a. igennem Ungdomsskolen, Talentskolen, JB10 og ungdomsuddannelserne. På Næstved Gymnasium er der rig mulighed for at tage del i frivillige aktiviteter, uanset om man interesserer sig for drama eller matematik eller alt derimellem. Jeg tror simpelthen, at noget af det bedste, der er sket i mit liv, er, at jeg flyttede til Næstved og fandt mig til rette i disse produktive fællesskaber, der er blevet helt uundværlige for mig.