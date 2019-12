Se billedserie Torsdag den 4. april klokken 10 var der åbning af DM i Skills i en proppet Hal 1 i Næstved. Foto: Anders Ole Olsen

Mit 2019: Ingen grund til bekymring

Næstved - 31. december 2019 kl. 21:06 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skal nok gå alt sammen.

Dette motto kom også til at holde stik, hvad angår DM i Skills, som Næstved var arrangør af i foråret. Skills Denmark havde ellers kotyme for at holde det i store haller a la Bella Centeret, som også lægger gulv til udgaven her i 2020, og et tidligere forsøg med DM i Skills i telte var ikke gået helt godt.

Men det gik godt her i Næstved.

Pia Hegner var blæksprutten, som holdt styr på alle trådene, og selv om det kneb lidt med pladsen, når store lastbiler kom og læssede materialer af inden starten, så gav det en helt anden oplevelse med sådan et DM inde midt i en by i stedet for ude i en stor hal væk fra centrum.

Mange af de besøgende var helt efter bogen skoleklasser, som skulle se, hvad man kan lave af vilde ting med hænderne, men der kom faktisk også en hel del almindelige nysgerrige forbi, hvilket Næstved har fået stor ros for. En del kom flere gange for at se, hvordan de forskellige mesterværker tog form. Er man fan af »Den store bagedyst« var det spændende at følge konditorer og bagere, men det var også vildt at se murere lave en mur med bue til en kirkedør, møbelpolstrere lave en lænestol, brolæggere lave flotte mønstrede belægninger og meget meget andet.

I det hele taget endte forløbet med, at Næstved fik rigtig mange roser for arrangementet, ja faktisk hedder denne måde at gøre det på nu Næstvedmodellen, og Næstved Kommune er blevet hædret med en skulptur for sin store indsats.

- Det var et af de bedste arrangementer, vi har oplevet, sagde Jesper Juul Sørensen, formand for Skills Denmark, da han overrakte den lille skulptur.

Borgmester Carsten Rasmussen boede nærmest på stedet de dage, det gik løs, og stod for rigtig mange rundvisninger, og her var gjort meget ud af optakten ved blandt andet at lave store udgaver af værktøj, som blev placeret ved indfaldsvejene. Siden er her blevet plantet landets første Skils-skov.

Her på Sjællandske var jeg tovholder på vores dækning under arrangementet og tilbragte også rigtig mange timer i arenaen, teltene og området der omkring. Det var spændende at følge, og Hal 1 nærmest kogte ved først indmarchen og sidst kåringerne.

Det var en fornøjelse at opleve de mange vildt dygtige unge mennesker og et arrangement, som kørte på skinner.

Og så gav det da lige den berømte prik over i'et, at Mia Neergaard Andreasen, der tidligere på året blev udlært som blomsterdekoratør hos Blomsteriet i Fuglebjerg, blev danmarksmester i blomsterbinding, og at Steffen Slott Jørgensen, som var i lære hos Hoffmann A/S i Næstved, løb med DM-titlen for bygningssnedkere.

Over 50.000 kiggede forbi i Arena Næstved og de tilhørende haller samt i de to meget store telte opsat til lejligheden.

Så må tiden vise, om dette DM giver flere elever på håndværksuddannelserne de kommende år, og om Næstved igen om nogle år får fornøjelsen af at holde DM i Skills.

Og når Næstved uden problemer kan holde et DM i Skills, hvad bliver så det næste?

