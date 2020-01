Se billedserie Navnene på Næstveds 17 skoler er håbløse. For at sige det mildt. Foto: Anna C. Møhl

Mit 2019: Gid der var et barn til stede

Næstved - 02. januar 2020 kl. 09:10 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er måske ikke så besynderligt, at mange har svært ved at læse og stave, når de forlader folkeskolen.

Det første indtryk de små får, når de møder op til første skoledag, er et uforståeligt navn på deres skole. En masse bogstaver, der ikke giver mening. Ganske uden omtanke for, at skolerne er til for børnene, har man i et anfald af regnearks-tyranni ment, at det da er alle tiders at kalde Holsted Skole for Susåskolen afdeling Holsted og det, der er endnu værre.

- Nå Storm, hvor går du så i skole? spørger drengens flinke nabo deltagende.

Den arme knægt prøver at huske og udtale mange mærkelige ord, som han næppe forstår. Han fremstammer:

- Lille Næstved Skole afdeling Sandved.

Lur mig, om ikke der har siddet et par skrivebordstomater og givet hinanden ret i, at navne på skoler ikke behøver at være logiske, mundrette og til at forstå for børn. Men er der da slet ikke nogen, der har spurgt, om der var en voksen til stede, da man fandt på de idiotiske navne på skolerne?

De fejlkonstruerede navne opstod, da 17 folkeskoler skulle lægges sammen til seks enheder.

Man gav hinanden ret i, at det ville signalere sammenhold og styrke, hvis skolerne fik fælles navne og tilføjede de velkendte stednavne.

Det vakte jubel på redaktionen for nylig, da en besindig pensioneret skoleinspektør fra Karrebæk Skole - der nu hedder Lille Næstved Skole afdeling Karrebæk - bad om ro og orden i klassen.

Ydmygt anmodede han byrådets børne- og skoleudvalg, om ikke Ellebækskolen afdeling Kildemark igen kan komme til at hedde det velkendte Kildemarksskolen. Skolen ligger nemlig i Kildemarkskvarteret. Eller om ikke Lille Næstved Skole afdeling Karrebæk igen kan hedde Karrebæk Skole. Skolen ligger nemlig i Karrebæk og ikke i nærheden af Lille Næstved. Eller om Lille Næstved Skole afdeling Karrebækvej igen kan hedde Digtervejsskolen. Skolen ligger nemlig i Digtervejskvarteret.

Man kan ikke få skolepengene tilbage. Det ligger fast. Men man kan sørge for, at der er et barn til stede, når man diskuterer, om det kan være rigtigt, at Storms skole er opkaldt efter en skole, der ligger 20 kilometer væk.

Karakter: Censor dumper det selvbestaltede skolenavneudvalg. Præstationen er langt under middel og der er mulighed for store forbedringer.

