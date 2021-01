Sidste år i september kørte Torben Johansen, samtlige partiledere og borgmester Carsten Rasmussen (S) ind til møde om motorvejen med transportminister Benny Engelbrecht (S). Nu stempler Mister Motorvej selv ind i lokalpolitik - som kandidat for De Konservative. Her ses han til venstre sammen med det nuværende konservative byrådsmedlem Helge Adam Møller, som forlader posten med udganen af 2021.

Mister Motorvej stiller op til KV21: - Jeg har altid været konservativ

Nu tager formanden for Næstved Erhvervsforening, Torben Johansen, næste skridt. Han stiller op som kandidat for De Konservative - med ønsket om mere fart og fremdrift i erhvervslivet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her