Den nu forhenværende minkavler Ann-Mona Kulsø Larsen håber på, at regeringen speeder op, så alle minkavlere får deres penge hurtigst muligt. Her ses hun med en del af de aflivede mink, som blev frosset ned for senere at blive pelset. Foto: Mia Than West

Minkavler-formand er glad for aftale: Håber nu på hurtig vurdering

Mandag aften indgik regeringen og en række andre partier et bredt forlig om at kompensere de danske minkavlere. Aftalen løber op i 18,8 milliarder, hvoraf mere end halvdelen ender direkte i minkavlernes egen lomme.

Det kommer også minkavlere i Næstved og omegn til gavn. Der har siden minkerhvervet blev lukket ned sidste år været en massiv kritik fra mange forskellige sider af, at det har taget for lang tid, før avlerne har fundet ud af, hvornår og hvor meget de skulle kompenseres.

- Min umiddelbare kommentar er, at det er rart, at der nu er lavet en aftale. Men det er ikke noget, som udløser en check nu og her. Der er lang vej endnu. Min værste skræk er, at der går to til tre år, før de sidste minkavler får deres penge, fordi hver enkelt minkfarm skal vurderes selvstændigt i forhold til kompensationen og dens størrelse. Jeg håber, at regeringen speeder op, så alle kan få deres penge hurtigt.