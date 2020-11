Selvom regeringen har erkendt at der ikke var lovhjemmel til at nedslagte raske mink, så fortsætter Steen Holst med at aflive sine pelsdyr. Modelfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Minkavler: Aflivning fortsætter - løbet er kørt

Selvom det nu er kommet frem, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at bebude aflivning af samtlige danske mink - syge som raske - så tror minkavler Steen Holst ikke, det vil ændre noget. Derfor fortsætter han aflivningen af 12.800 raske mink på farmen i Glumsø.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her