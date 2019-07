Mink-modstandere fortsætter kampen

Sådan lyder det fra Anette Sørensen, der bor tæt på den gård, hvor landmand og rørlægger Lasse Theis har planer om at etablere en ny minkfarm efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Fredningsnævnets afgørelse fra juli 2018. Det sker med argumentet om at minkavl kan sidestilles med almindelig landbrug og dermed bortfalder kravet om fredning.

Selvom landets højeste miljømyndighed har sagt god for en minkfarm i Vinstrup er kampen slet ikke slut endnu. Borgere i lokalområdet gør klar til kamp og det vil vrimle med klager over afgørelsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her