Se billedserie Der var både fyldt op for oven og for neden, da uddannelses- og forskningsminister Søren Pind torsdag besøgte ErhvervsAkademi Sjælland.Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Minister vil have realistiske drømme

Næstved - 24. november 2017 kl. 12:33 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) var torsdag forbi ErhvervsAkademi Sjælland for at diskutere fremtidens uddannelser med elever på skolen. Besøget er en del af et større projekt, hvor Søren Pind besøger uddannelser i hele landet for at høre, hvad der rører sig blandt de studerende.

Først holdt han dog sit eget oplæg, hvor han med lige dele sjov og alvor udlagde sit syn på dagens emne.

Efter oplægget fra ministeren var det tid til spørgsmål. Selvom der var så fyldt, at nogle tilskuere måtte stå op, var der ikke mange fingre, der blev peget mod loftet. Der kom dog bedre gang i spørgsmålene, efter nogle lærere var gået forrest.

I første omgang drejede spørgsmålene sig om, hvordan det såkaldte »uddannelsesloft«, som betyder, at studerende skal vente seks år efter afsluttet uddannelse med at begynde på en ny, harmonerer med et fremtidigt arbejdsmarkedet. Ministeren var dog ikke så modtagelig for kritik.

- Vi bruger flere penge på uddannelse end nogensinde før. Nu er det mit job at vride så meget som muligt ud af de penge, sagde han.

Inden Søren Pind gik videre i programmet, blev han dog først spurgt om, hvilket råd han giver sine egne sønner, når de spørger ham om råds til uddannelse.

Her lød det kvikke svar:

- Det var jo let for mig, for jeg har altid vidst, hvad jeg ville være - jeg blev det bare ikke. Mine sønner skal finde en realistisk passion, for vi kan ikke altid blive, hvad vi vil, sagde han.

- Men hvad så, hvis man virkelig gerne vil være læge og kæmper for det, men bare ikke har snittet til at læse medicin, lød det så fra salen.

- Så vil jeg minde om realismen - fællesskabet skal ikke betale for en urealistisk drøm, svarede ministeren, inden han sagde »tak for i dag« og blev overfaldet af en flok selfie-hungrende studerende.