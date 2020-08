Minister om ventetider på køreprøver: Det er en forbigående situation

Ordene kommer fra folketingsmedlem og transportordfører for Venstre, Kristian Pihl Lorentzen. Han er sammen med en række repræsentanter fra landets kørelærerforeninger gået ind i kampen om at få nedbragt de uacceptable lange ventetider på køreprøver. I den forbindelse har han flere gange skrevet til justitsminister Nick Hækkerup (S). Nu har han fået svar, og af det fremgår, at den ekstraordinære situation med covid-19 også har haft konsekvenser for politiets afvikling af køre- og teoriprøver.

- Det her svar er langt fra tilfredsstillende. Ministeren bliver ved med at pege på, at det er corona, der er årsagen. Det passer ikke med virkeligheden. Det er en gang snik snak.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her