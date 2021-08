Se billedserie Så skete det. Transportminister Benny Engelbrecht (S) klippede indvielsesbåndet over, som byens strikkedamer havde strikket løs på gennem den lange vinter. Fotos: Kenn Thomsen

Minister genindvier ny station: Nu kan vi rejse frit igen

Næstved - 16. august 2021 kl. 17:59 Kontakt redaktionen

Af Kim Palm

- Hermed genindvier jeg Glumsø Station, lød det fra Transportminister Benny Engelbrecht (S), da han for anden gang klippede hul i det strikkede og smukt dekorerede indvielsesbånd som Glumsø's ihærdige strikkedamer havde fremstillet sidste vinter.

Reelt blev stationen allerede indviet i 29. november sidste år. Det foregik på ministerens kontor i København på en virtuel forbindelse til stationsbyen. Denne gang var han selv mødt frem - og det var langtfra tilfældigt, at Benny Engelbrecht havde prioriteret en tur til Glumsø.

- Jeg møder frem for at markere at vi nærmer os normale tilstande. Det gælder også togdriften. Nu er der ikke længere krav om mundbind og i regionaltogene behøver du heller ikke bestille pladsbillet. Det er et vigtigt signal at sende, når vi skal skaffe passagerne tilbage til den kollektive trafik, så vejene ikke sander til i trafik, sagde Benny Engelbrecht efter genindvielsen, der blev overværet af en trofast skare i stationsbyen.

Kæmpe investering

Gennem otte måneder var Glumsø koblet af togtrafikken, mens Banedanmark var i gang med det store sporarbejde syd og nord for byen, hvor der samlet set er investeret næsten en halv milliard kroner i banestrækningen. Selve stationen er flyttet 200 meter længere sydpå for at gøre skinnerne snorlige, så de er klar til fremtidens elektriske togtrafik, hvor Sydbanen får en nøglerolle i godstransport, når Femern-forbindelsen står klar i 2029.

Nu begynder passagerne også at kunne høste gevinsterne. Til efteråret indsætter DSB elektriske toge på strækningen, der er gearet til 200 km/t, så ved næste køreplansskift er der udsigt til hurtigere toge mod Hovedstaden end de 51 minutter som turen tager i dag.

- Vi er færdige med signalanlægget i Næstved, som vi tager i brug den 28. august. Og når DSB er klar med el-togene, så er vi også med signalerne, siger projektdirektør på Ringsted-Femern banen, Klaus S. Jørgensen.

Vitalt for byen

Lokalrådsformand Visti Christoffersen vælger også at glæde sig over genindvielsen, da stationen er vital for byen, der gennem de senere år er blomstret op og snart står foran et stort boligboom langs søen.

- I begyndelsen var vi ikke særligt begejstrede ved udsigten til, at togene skulle drøne med 200 km/t gennem Glumsø. Men da vi selv drager fordel af stationen og arbejdet på Sydbanen, vil jeg gerne sige tak til Banedanmark og kommunen for at være meget lydhøre for vores ønsker her i byen, lød det fra lokalrådsformanden.

Så blev paraplyerne fundet frem, da endnu en hidsig byge farede gennem byen. Imens var der gratis is til de fremmødte - for en ny station er altid værd at fejre.