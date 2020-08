Minister: Forsvaret skal holde på kvinderne

- Selvom det ser rigtig godt ud med antallet kvinder, der kommer ind i Forsvaret, så er vi ikke så gode til at holde på dem efterfølgende. Og det, synes jeg, er et problem, vi skal have løst. Meningen er jo, at vi efterfølgende skal få nogle dygtige folk ansat i de forskellige funktioner i Forsvaret, og der har vi altså stadig en udfordring med at holde fast i kvinderne, siger ministeren.