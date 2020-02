Der er langt mellem tomme idrætshaller i Næstved Kommune. Modelfoto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Minibus skal fylde tomme haller

Næstved - 15. februar 2020

Der er rift om de bedste tider til at spille badminton. Idrætsforeninger slås om de bedste tider, hvor flest medlemmer har mulighed for at springe i de korte bukser og smashe sejren hjem. Og ve dem, der bare sætter sig på de mest populære tider uden overhovedet at komme i nærheden af idrætshallen.

En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut og SDU viser, at i mange sports- og svømmehaller landet over er en uoverensstemmelse mellem, hvor mange timer klubber booker og hvor mange, der rent faktisk tropper op for at svømme eller dyrke idræt. Flere steder står hallerne tomme og udløser offentligt tilskud.

I Næstved betaler kommunen 80 procent af udgifterne til halleje. Klubberne betaler det resterende beløb. Næstved Kommune giver 20 millioner kroner i lokalestøtte til byens idrætsforeninger.

For at sætte en stopper for, at lokalerne bookes til ingen verdens nytte, laves der fysiske stikprøvekontroller for at se, om foreningen rent faktisk bruger de bookede haller.

Kim Dawartz, centerchef for kultur og fritid, siger, at foreninger, der ikke kan få de ønskede tider, ringer til ham, hvis de opdager, at hallen står gabende tom, når de gerne vil råde over den.

Når dét sker, prøver forvaltningen at flytte rundt på foreningernes tider, så alle bliver tilfredse. Den form for selvjustits har droslet wvæsentligt ned for at bruge penge på slukket lys i en mennesketom hal.

- Det er ikke noget vi bliver populære af, men det er nødvendigt, siger han.

Det er navnlig Vesthallen i Hyllinge, der har markant mange ledige timer til idrætsaktiviteter.

Linda Frederiksen (S), formand for Byrådets kulturudvalg, indikerer, at hvis en idrætsforening ikke kan få de ønskede timer inden for byskiltet, kan kommunen stille transport og ledige haltimer til rådighed i Vesthallen.

- Vi må kunne finde en minibus til at køre børnene til idræt i Vesthallen, siger hun.

Undersøgelsen viser, at der er godt gang i svømmehallerne i Næstved.

Det glæder Linda Frederiksen. Hun ser undersøgelsens resultatet som et bevis på, at der brug for en ny svømmehal til 150 millioner kroner, som Byrådet har besluttet skal ligge på Stenlængegårdområdet øst for bymidten.

- En ny svømmehal er ikke bare en drøm, vi politikere har. Der er et reelt behov for en ny svømmehal. Behovet bekræfter mig i, at vi har truffet den rigtige beslutning, siger hun.