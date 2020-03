Se billedserie Fremover er der kun en Imerco i Næstveds centrum, og det er butikken på Torvegade, hvor Camilla Ring er butikschef. Fotos: Helle Hansen

Mindre isenkram til folket

Næstved - 03. marts 2020 kl. 15:46 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meget snart er der to færre isenkrambutikker i bymidten i Næstved.

Imerco på Ringstedgade lukkede i lørdags, mens Damborg på Dania lukker om en måneds tid.

- Der er ingen grund til at have to Imerco-butikker så tæt på hinanden, siger butikschef Camilla Ring i Imerco på Torvegade.

Ud over de to butikker i bymidten, har Imerco også en butik i Næstved StorCenter, som blev udvidet for omkring fem år siden.

- Oprindeligt var det planen at fortsætte med butikken i Ringstedgade, men så fik vi forhandlet en huslejenedsættelse her ved at gå af med det lokale, hvor vi ellers havde badeartikler her på Torvegade, forklarer Camilla Ring, som er godt tilfreds med resultatet, i og med butikken på Torvegade er større og lysere og har en handicap- og barnevognsvenlig indgang.

Eleven fra butikken på Ringstedgade fortsætter i Imerco på Torvegade, mens juleassistancen stopper og den eneste tilbageværende fastansatte har fået job i Køge.

Der har været ophørsudsalg i Imerco i Ringstedgade i en måneds tid nu, og der var tyndet godt i varerne.

I og med Imerco i Torvegade er en Imerco Home, har den større udvalg end butikken i Ringstedgade havde.

Damborg Isenkram lukker forretningen på Dania om en måneds tid, men fortsætter i Næstved Storcenter og Sct. Jørgens Park.

Årsagen skal findes i, at Damborg i efteråret åbnede en butik i Næstved Storcenter. Evaluering efter julehandlen endte med en beslutning om, at der ikke er grundlag for tre butikker i Næstved. Isenkræmmer Hans Damborg driver kæden sammen med broderen Peter Damborg.

Dermed slutter 12 år med Damborg Isenkram i bymidten. Personalet er blevet tilbudt ansættelse i de øvrige filialer.

Udvalget af isenkrambutikker er dermed faldet drastisk i bymidten. Rent faktisk er antallet halveret.

Når Damborg på Dania lukker, er der så Imerco Home i Torvestræde samt Kop & Kande i Kindhestegade tilbage i bymidten.