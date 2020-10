Se billedserie René Nielsen (tv) reagerede, da Ugeavisen Næstved begyndte at efterforske mysteriet om mindestenen på Ydernæs. Han mødes nogle gange om året med Allan Pelch, som er Peter Andersens nevø. De to har aldrig mødt Peter Andersen, men de har været med til at bringe Peter Andersen til live for en stund. Privatfoto

Mindestenens mysterium:Peter Andersens skæbne i Frankrig

Næstved - 28. oktober 2020

Ugeavisen Næstved har i løbet af de seneste par måneder skrevet to artikler om soldaten Peter Andersen og hans mindesten, der ligger ved Næstved sejlklub på Ydernæs.

Historien og mysteriet fortsætter. En læser har nemlig gjort os opmærksom på, at en fransk avis tilsyneladende også har skrevet om ham.

Mindehøjtidelighed i Frankrig Den omtaler en mindebegivenhed for 100-året for den generelle militære mobilisering i første verdenskrig, der fandt sted i byen Treffendel i Bretagne i det nordvestlige Frankrig i 2014. Her valgte arrangørerne også at mindes en amerikansk soldat, ved navn Peter Andersen, der faldt der under 2. verdenskrig.

Da den Peter Andersen, vi tidligere har skrevet om, blev amerikansk statsborger i 1931, tyder meget på at der er tale om den samme person.

Militærkøretøjsklubbens rolle - Det er jo lidt fantastisk, at men dernede holder en mindehøjtidelighed for vores faldne landsmand, skriver Kim Peter Hansen til os. Det må vi umiddelbart give ham ret i.

Kim Peter Hansen er medlem af foreningen med det mundrette navn Militærkøretøjsklubben, som er en landsdækkende klub for alle, der interesserer sig for militære veterankøretøjer. Men også for personer med interesse i militærhistorie generelt.

Link førte historien videre Derfor linkede han til vores første artikel om Peter Andersen på klubbens Facebook-side. Det førte så til, at et andet medlem fandt noget materiale, der angav Treffendel, som det sted Peter Andersen skulle være faldet. På den måde fandt Kim Peter Hansen frem til artiklen fra den franske avis Quest France.

Med hjælp fra Goggle Translate fik han også lavet en nødtørftig oversættelse, der åbenbarede en spændende men også grum historie.

Tyskerne lå på lur Avisen har efterfølgende fået artiklen oversat til dansk af et franskkyndigt menneske.

Der står at Peter Andersen, på det tidspunkt han blev dræbt, fungerede som forbindelsesofficer i den amerikanske hær. Den 3. august 1944, var han var på vej tilbage fra en mission i Mordelles til sin enhed i Plélan-le-Grand. På vejen blev han angrebet og dræbt af tyske soldater, der lå på lur i nærheden af Treffendel.

Af frygt for de allieredes repressalier, skulle de have skjult Peter Andersens lig og derefter være flygtet. Den følgende dag blev liget angiveligt bragt til Treffendels rådhus, hvor Peter Andersen blev jordfæstet to dage senere. Efterfølgende skulle hans jordiske rester være blevet sendt til USA.

Paris' befrielse Hidtil har avisen haft den opfattelse, at den Peter Andersen, vi har skrevet om, faldt i Normandiet, hvor D-dagen fandt sted. Men da Peter Andersen først døde et par måneder efter D-dag, er det ikke usandsynligt, han ved sin død befandt sig Bretagne. Det var der nemlig mange amerikanske soldater, der gjorde på det tidspunkt.

Som en del af den amerikanske Operation Cobra, rykkede de i begyndelsen af august 1944 ind i Bretagne. Formålet var at forsøge at komme uden om tyskernes linjer og befrie Paris, hvilket lykkedes 25. august 1944.

Nevø er ikke i tvivl Peter Andersens nevø, der hjalp os med at afsløre mysteriet om sin morbrors mindesten, finder det dog meget sandsynligt at det er den samme Peter Andersen, der er tale om. - Dette er uhyre interessant og påskønnet fra familiens side... der er ingen tvivl om, dette handler om vor Peter, skriver han til avisen, da han blev forelagt den nye information.

Under alle omstændigheder er det ikke en usandsynlig skæbne for den Peter Andersen, hvis mindesten ligger i Næstved. Man kan så gisne om, hvorfor lige hans jordiske rester blev sendt tilbage til USA, når så mange amerikanske soldater blev begravet på den amerikanske kirkegård i Bretagne.

Måske var det fordi han tilsyneladende faldt alene, og det derfor var en mere overskuelig opgave, end når mange soldater faldt på en gang.

Historien om Peter Andersen Efter en opfordring fra en læser indledte Ugeavisen Næstved i august en undersøgelse af mindestenen på Ydernæs med inskriptionen: Minde for Peter Andersen født 20/7 1902. Faldt i den amerikanske hær 4/8 1944 i Frankrig

Medlem af sejlklubben Steen Hansen, fortalte, det var ham, der har lagt stenen. Han satte os derefter i kontakt med sin ven og tidligere medlem af klubben, Allan Pelch, der er en af Peter Andersens nevøer.

På den måde fik vi afsløret baggrunden for mindestenens tilblivelse, og hvor den oprindeligt lå. Vi fandt også ud af, hvordan Peter Andersen kom til at kæmpe for den amerikanske hær under anden verdenskrig. Peter Andersen kom oprindeligt fra Charlottenlund og emigrerede til USA i 1924, hvor han senere blev indskrevet i hæren. Han deltog i de allieredes befrielse af Frankrig i 1944, hvor han faldt i august samme år. Et par år efter blev hans aske overdraget familien i Hellerup af to repræsentanter fra den amerikanske hær. Den blev nedsat på Hellerup kirkegård, og, umiddelbart efter, blev den sten, der nu ligger på Ydernæs, lagt på graven.

Der lå den til år 2000, hvor gravstedet blev sløjfet. Allan Pelch fik lov at tage den med sig, da han flyttede til Sydsjælland. I mange år havde han den derfor liggende på sin grund i Tybjerglille bakker. Da han i 2013 flyttede til Svendborg, kunne han ikke tage den med sig og aftalte derfor med Steen Hansen at lave en "mindelund" for Peter på det smukke sted yderst på Ydernæs.