Far og søn - Poul og Tom Birkum - ved 25-års jubilæet for Ældredans i 2014. Arkivfoto

Mindeord ved Poul Birkums død

Næstved - 03. februar 2021 kl. 16:56 Af Johnny Svenson, formand Dansk Musiker Forbund Sydsjælland.

En legende er gået bort - 95 år. Det er med sorg, at vi modtog beskeden om, at vores æresmedlem Poul Birkum ikke var blandt os mere. Poul var musiker og musikkens absolut bedste ven, ja nærmest et ikon.

Allerede i en meget tidlig alder, startede Poul med at drage rundt på landevejene og underholde med musik og show. I 50'erne var der vel ikke en eneste Gymnastik- eller Idrætsforening, som med respekt for sig selv, ikke lavede et dansearrangement uden det var Poul Birkums Trio som spillede. Til gengæld var foreningerne sikker på, at forsamlingshuset var fyldt til sidste bænkeplads og foreningens økonomi dermed sikret.

Showbizz Danmark Poul indså hurtigt, at han ikke selv kunne spille alle steder på en gang, hvorfor han sammen med sin hustru Kirsten, startede et Booking bureau, som formidlede musik og underholdning i stor stil. Vi er rigtig mange musikere, som har været »i stald« hos Poul Birkum med jobs på både løse og faste engagementer. Dette bureau var på et tidspunkt Danmarks største, og eksisterer stadig, nu som Showbizz Danmark.

Allerede dengang viste Poul sin organisatoriske evner. Der skulle være orden i tingene, og ingen af os kunne få et job uden at være organiseret i Dansk Musiker Forbund, ligesom han selv var, som udøvende kunstner. Samtidig havde han en stor rolle i FKD (Foreningen for Kunstbureauer i Danmark), hvor han i flere år også var formand.

Poul så altid muligheder og aldrig begrænsninger. Således var Birkums Trio også fast husorkester i det dengang veletablerede Restaurant Reci på Hotel Axelhus i Næstved.

Man kunne altid regne med Poul Når Poul, Pillerik og Svend trut underholdt, og når Poul stod op på klaverbænken og spillede Boogie-Woogie, var det knapt med plads på dansegulvet. Poul var også idémanden til, sammen med »Banko Carl«, at starte »Chancetoppen 70«, som hver lørdag huserede over hele Sjælland. Senere startede han også sideløbende et firma, der producerede kasettebånd, jo Poul var en virkelig driftig mand.

Hvis vi pludselig stod med sygdom i orkesteret, kunne man også altid regne med Poul. Gennem hans enorme netværk skaffedes en afløser, uanset instrument, ofte med meget kort varsel

Poul var gennem flere perioder medlem af bestyrelsen i Næstved Orkesterforening (nu Dansk Musiker forbund - Sydsjælland) og var altid en stor inspirationskilde for os andre, med løsninger næsten før opgaven og udformningen kendtes. Poul var ofte primus motor for kulturelle arrangementer og var også idémand og redaktør på vores lokale medlemsblad »Musiktrolden«. Vi husker også de legendariske »Musikfestivaler«, som var et tilløbsstykke.

75 år som udøvende musiker Når man roste Poul for hans ideer og hans hjælpsomhed overfor kollegaer, blev han nærmest forlegen og sagde altid: »Jeg er jo bare en almindelig jævn spillemand«, der brænder for branchen.

Pouls seneste iværksætteridé »Ældredans« kører den dag i dag, videreført af hans søn Tom. I forbindelse med sin 90 års fødselsdag i august 2015, lod han sig pensionere efter 75 år som udøvende musiker. Vi vil savne Poul som kollega, ven, inspirator, iværksætter og ikke mindst en god fortæller.

Ære Være Pouls minde. Johnny Svenson, formand

