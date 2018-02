Søren Clausen er gået bort. Han blev 52 år gammel.

Mindeord over direktør Søren Clausen

Næstved - 25. februar 2018 kl. 18:28

Per B. Christensen, tidligere formand for SOSU-Sjælland

Søren Clausen er død kun 52 år gammel. Det synes uvirkeligt, at dette engagerede menneske har tabt kampen til den kræft, han i flere år tappert kæmpede med.

Søren var en rigtig Næstved-dreng. Her voksede han op og gik på gymnasiet på Herlufsholm. Søren blev lærer fra Vordingborg seminarium efter at han havde aftjent sin værnepligt og blevet officer.

Lysten til at lede fik han i officersgerningen, og han blev tidligt leder på AMU-uddannelserne og herefter souschef og chef for Social- og Sundhedsuddannelserne i Næstved. Da SOSU-Sjælland blev etableret som landets største social- og sundhedsskole var det naturligt, at Søren blev chef. Han udviklede skolen med stor sans for medarbejdernes potentiale. Med SOSU-Sjællands fusion med ZBC og Selandia blev han et selvfølgeligt valg til uddannelsesdirektør for velfærdsuddannelserne.

Sideløbende med jobbet som uddannelsesdirektør, engagerede Søren sig i organisationsarbejde. Han var i flere år formand for SOSU-lederne på landsplan, han var formand for sine børns børnehave, var medlem af Sprogcentrets bestyrelse, og han var Næstved Uddannelsesråds repræsentant i elitesportsorganisationen Team Næstved. Søren brændte for idrætten og for at gøre noget helt konkret for Næstved. Derfor blev han også formand for Team Næstved, ligesom han sammen med sin kone engagerede sig i sønnernes håndboldkarriere i Næstved - Herlufsholm Håndboldklub.

Søren var stolt af sin by og sit lokalområde. Derfor søgte han også at fremme byens interesser, for eksempel i forbindelse med at tiltrække Skills Denmark til afholdelse i Næstved i april 2019. Den begivenhed kommer Søren ikke til at opleve. Han ville have glædet sig over den.

Jeg vil savne hans vindende væsen, hans gode humør og optimisme. Varme tanker går til hans kone Birthe og hans 3 børn.

Æret være Søren Clausens minde.