Taxavognmand Erik Gunborg Olsen er død. Han blev 75 år gammel. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord om taxavognmand Erik Gunborg Olsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord om taxavognmand Erik Gunborg Olsen

Næstved - 29. januar 2021 kl. 13:00 Af Ole Gaarde Kristensen, næstformand, Næstved Taxa, Kanalvej 13, Næstved Kontakt redaktionen

Taxavognmand Erik Gunborg Olsen er død, 75 år gammel. Det stod ikke i unge Olsens kort, at han skulle ud og køre taxa, da han trådte barneskoene på Peter Bodilsvej. Efter realeksamen i 1963 kom han i lære som farvehandler og tæppeekspedient - og sideløbende med læretiden tog han handelsmedhjælper-uddannelsen på Næstved Handelsskole.

Efter endt læretid aftjente han sin værnepligt i Hesteeskadronen ved Gardehusarregimentet - ofte set med et messingblæseinstrument ved sin side - selv til hest. Trompeten blev Eriks følgesvend gennem mange år og bragte ham blandt andet til Urania allerede i 60'erne, hvor han mestrede hele repertoiret fra bigband til glasorkester.

Det er gennem årene også blevet til utallige morgenkoncerter, når der var sølv- eller guldbryllup - eller en anden festlig anledning. Efter endt værnepligt fik han ansættelse hos Jensen Tæpper i Nykøbing F. Som ny i en by skal man ud og se på bylivet - og det mest nærliggende i Nykøbing for Erik var torsdags-dansant på Vesterskoven i Nykøbing F. Her fandt Erik masser af musik og dans og ikke mindst Jytte, der efter et par torsdage lidt modvilligt lod Erik køre sig hjem - men mere blev det heller ikke til i første omgang.

Hun var dog alligevel faldet for den charmerende farvehandler med tæppeflair og kønne øjne. I 1970 blev de gift i Stokkemarke Kirke og flyttede i lejlighed på Parkvej i Næstved, for Erik havde fået job hos Bolighuset S.U.M. i Torvestræde. I 1980 trængte han til at prøve noget andet, og han startede som taxachauffør hos Janne og Erik Olsen, men fik allerede året efter sin egen taxatilladelse. 19. februar 1981 kunne Erik kalde sig taxavognmand - og et kald - det blev det. Erik kunne »gå ombord« i alle - og ingen opgave var for stor eller for lille. Ingen tur var for kort eller for lang. Der var altid styr på tingene, og slipset var bundet korrekt.

Han nød sit arbejde - ulemperne til trods. Erik blev hurtigt vellidt. Både blandt kunderne og kollegerne. Han formåede altid at levere en god oplevelse til kunderne. De hyggede sig med hinanden. Udfordringerne blev løst med hans klassiske ro - gerne fulgt af et glimt i øjet. Med andre ord, var han det vi i dag ynder at omtale som en taxamand af den gamle skole - i begrebets bedste betydning. En man altid kunne regne med. En som man bare helt automatisk fik respekt for. Både menneskeligt og fagligt.

Selv da Covid-19 meldte sin ankomst sidste forår kunne vi regne med Erik - selv om han var begyndt at snakke om at lade sig pensionere her i foråret 2021. Han indrettede sig dog hurtigt med værnemidler og håndsprit - og fortsatte med at passe sit arbejde. Han kørte fortsat med børn til ridning, ældre til genoptræning og alle de andre dejlige mennesker vi møder på vores vej.

Desværre indhentede Covid-19 Erik lige omkring nytår. Det startede mildt, men blev så slemt, at han måtte indlægges.

Lørdag aften den 23. januar kunne kroppen ikke mere, og et langt og produktivt liv var forbi. Selv om Erik nåede meget gennem årene, var det alt for tidligt.

Erik overleves af sin kone Jytte samt to voksne børn og børnebørn. Vores tanker går til dem i denne svære tid, og vi vil som dem, for altid tænke med glæde på de år vi fik lov til at være en del af Eriks liv. Vi vil savne ham både som menneske og kollega.

Ære være Erik Gunborg Olsens minde.

Erik bisættes lørdag den 30. januar klokken 13.00 fra Sct. Mortens Kirke i Næstved.

Grundet omstændighederne er højtideligheden kun for indbudte - og den slutter ved kirken.