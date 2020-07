Mindeord om Poul Erik Olesen

Gennem mere end 30 år arbejde jeg sammen med Poul Erik Olesen, der var ansat som bogholder i Holst og Søn reklamebureau i Næstved med domicil på Vadestedet 6. Poul Erik var loyal, arbejdsom og "kassen" stemte altid. Poul Erik var også en vigtigt brik i puslespillet med at lede et reklamebureau, og sammen med Inga Nielsen, som desværre er død, udgjorde de et team, som jeg, som ejer, altid havde tillid til. Når Poul Erik fik harmonikaen i spil sammen med en pilsner i hånden, blev det altid sjovt, og når talen faldt på hans sejlbåd, var hans sit rette es.