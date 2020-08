DR?s tidligere programchef Lise Skovgård har sendt disse mindeord om Kai Knudsen, der blev bisat fredag fra Glumsø Kirke

Mindeord om Kai Knudsen

Næstved - 08. august 2020 kl. 15:20 Af Lise Skovgård, Ved Åsen 65, Næstved, Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det svarer jo til at spise rejemadder af asfalten, sagde Kai Knudsen, når jeg eller lytterne fortalte, at vi havde kæledyrene i sengen. Jo, Kai kunne være ret bramfri, men han var også empatisk og lyttende, når han gav gode råd i det populære radioprogram "Spørg Dyrlægen" på P4 Sjælland - dengang DR Regionalen.

Kai fik i årenes løb skyld for at sige "afliv" for mange gange, men han var på dyrenes side, og når han vurderede, at et dyr var enten for gammelt eller for sygt til at have et godt liv, var det hans faglige overbevisning, at det var det bedste - for dyret, selvom det gjorde ondt på os mennesker.

Som dyrlæge havde han jo et helt livs erfaringer at trække på, og hans faglige integritet og ærlighed var med til at give programmet et stort lyttertal. Kai var jo allerede en ældre herre, da han gav sig i kast med en helt ny metier - at lave radio, men han var "bare" sig selv og helt uimponeret af virakken omkring sin person.

Uge efter uge mødte Kai op på radiostationen velforberedt og klar til at lytte, og hans oprigtige interesse for at hjælpe og rådgive var med til at holde programmet levende i årevis. Det var mit privilegium at lære Kai at kende og at være med på det meste af turen, og jeg fik den største respekt for alt det Kai kunne og var, og alt det du gav lytterne, radioen og mig.

Æret være Kai Knudsens minde. Lise Skovgård er tidligere programchef for P4 Sjælland og studievært på »Spørg dyrlægen«

