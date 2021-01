Kurt Hansen, Mogenstrup, tilbragte mange år i lokal- og regionalpolitik. Her ses han dog i det sportslige miljø i 1990. Privatfoto

Mindeord: Kurt Hansen er død

Tidligere postbud Kurt Hansen var stærkt interesseret i politik, og der har sikkert fundet et par gode politiske snakke sted på hans postruter rundt i Gamle Fladsås østlige del.

Kurt kom i kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet ved dannelsen af den "nye" Fladså Kommune i 1970. Han var gruppeformand de første to perioder, hvor han desuden blev formand for Børne-, Fritids og Kulturudvalget.