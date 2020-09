Mindeord: HK Beldring var en skolens mand

Hans Kristian Krog Beldring nåede i sine år som lærer at efterlade mange spor hos både elever, forældre og kollegaer. Modelfoto

Næstved - 15. september 2020 kl. 09:30 Af Torben Møller Nielsen, skoleleder, Lille Næstved Skole Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er med stor sorg, at vi har fået meddelelsen om, at vores gode kollega og ven, Hans Kristian Krog Beldring (HK), er sovet ind efter længere tids alvorlig sygdom. En sygdom, der alt for tidligt, tog HK fra os alle.

HK blev ansat som lærer i Næstved Kommune efter endt uddannelse i august 2006. HK virkede først som lærer en årrække på Lindebjergskolen/Sjølundskolen, og siden oktober 2016 har han været en højt værdsat kollega og ven på Lille Næstved Skole.

HK nåede i sine år som lærer at efterlade mange spor hos både elever, forældre og kolleger. HK havde som sit største og vigtigste mål med sin lærergerning at gøre eleverne så dygtige som muligt. Denne høje ambition gik han ikke på kompromis med, og fra tid til anden kunne dette medføre et gab til elevernes og forældrenes ambitioner.

Hans positive, sociale og varme væsen gjorde ham afholdt af alle og kombineret med hans hjælpsomhed og faglige kunnen, blev han hurtigt til en uundværlig del af lærerkollegiet. HKs faglige indsigt og høje ambitioner gjorde ham hurtigt til et fagligt fyrtårn i kulturfagene, hvor han som skolens koordinator har løftet mange fællesfaglige projekter.

Hans ildhu og kamp for de små fag i skolen medførte både en nominering og en kåring som vinder af Grundskolernes særpris ved uddelingen af Politikens undervisningspriser i 2014. HK løste alle opgaver med stor flid, pligtfølelse, grundighed og nøjagtighed, ligesom han ikke var bleg for at fungere som sparringpartner for kolleger.

HK var en medarbejder, der tog skolen ind under huden, og samtidig lod skolen komme under egen hud - en skolens mand.

HK har med sin livskraft, sin livsglæde, sit gode humør og sit positive livssyn efterladt os alle med et indtryk af en mand, der ikke var som alle andre, og som ikke havde et mål om at være som alle andre. Selv under den sværeste sygdom har HK givet af sig selv til os andre.

HK har stadig i sygdomsperioden haft et ønske om at møde på skolen og passe sin undervisning i det omfang, at det har været muligt - således også få dage efter sin første alvorlige operation.

HKs jargon og markante personlighed har givet ham mange venskaber og kontaktflader til tidligere elever. Det store engagement i både at danne og uddanne eleverne til at deltage i et demokratisk samfund lå ham således også meget på sinde, selv om eleverne havde forladt skolen.

Vi vil som kolleger og venner mindes HK med smil og glæde, og vi sender de bedste og kærligste tanker til Sabina og de 3 sønner. Netop disse skal gå en fremtid i møde, hvor de er bekendte med HK's store betydning for mange både unge og voksne i Næstved kommune.

Æret være HK's minde. På vegne af personalet på Lille Næstved Skole.

