Min Købmand står klar til at hjælpe: Ring dine varer hjem

»Vi handler for dig« er navnet på et nyt tiltag fra Dagrofa, som står bag kæderne Meny, Spar og Min Købmand.

Her kan man ringe til et kundecenter og afgive sin bestilling, hvorefter varerne bringes ud to dage senere. Platformen er blevet testet i Jylland, hvor den viste sig uhyre populær under den verserende coronakrise, da folk gerne vil undgå at skulle ud for at handle ind. Derfor er ordningen nu blevet landsdækkende og dækker omkring 250 butikker, herunder Min Købmand i Menstrup.

- Det var frivilligt for hver enkelt købmand, om man ønskede at tilmelde sig, men jeg var slet ikke i tvivl og sagde ja med det samme. Jeg synes, det er et godt ekstra tilbud til kunderne og havde faktisk selv overvejet samme løsning, inden vi fik beskeden fra hovedkontoret, siger Heidi Mørkeberg, ejer af Min Købmand i Menstrup.

Skal markedsføres Hun havde dog allerede lanceret sin egen ordning, hvor kunderne kunne ringe direkte til butikken i Menstrup og afgive bestilling. Derefter sørgede Heidi Mørkeberg eller hendes medarbejdere for at pakke varerne, så de var klar til afhentning i butikken.

- Jeg håber, at flere af de, der har gjort brug af det, også vil tage godt imod det nye tilbud. Det har været lidt besværligt at tage imod ordrer, mens der har været kunder i butikken, så det er rigtig smart, at det nu er blevet samlet hos kundecenteret, lyder det fra butiksejeren, som endnu ikke har modtaget bestillinger gennem »Vi handler for dig«.

- Det startede først op i torsdags, så jeg tror, det lige skal i gang, og folk skal blive opmærksomme på, at det eksisterer. Vi har forsøgt at markedsføre det på Facebook, og jeg ved, at der kommer tv-reklamer fra centralt hold. Nu er det også blevet muligt at bestille online, hvis man foretrækker det frem for at ringe, så det skal nok også give lidt ekstra, mener Heidi Mørkeberg.

Nye rutiner Hos Min Købmand i Menstrup har kunderne indtil videre ikke svigtet. Salget er, som det plejer i sommerperioden.

- Men kunderne er fordelt over flere tidspunkter, og de handler ind til flere dage ad gangen. Der er ikke nogen gæster på kroen, men det manglende salg til dem opvejes af, at vi ser en del nye ansigter, som sikkert tidligere har handlet i Næstved, hvor de arbejder, men nu er hjemme og derfor handler her, siger Heidi Mørkeberg og tilføjer:

- Det hele var lidt hektisk i starten, hvor vi skulle sætte nye skilte op og klistermærker i gulvet. Nu er vi blevet vant til de nye rutiner, hvor alting skal sprittes af og så videre. Og så er jeg bare glad for, at jeg har kunnet holde på alle mine medarbejdere.

Det koster 49 kroner at få sine varer bragt ud gennem »Vi handler for dig«-ordningen. Man bestiller på telefon 70702035 eller via hjemmesiden vihandlerfordig.dk.

