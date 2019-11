Man skal løfte hele låget for at se, om kanten på skraldespanden er blevet flosset. Foto: Anna C. Møhl

Millionregning for skraldehug kan være på vej til affaldsgigant

Ifølge affaldschef i Næstved Kommune, Søren Nielsen, har de relativt nye affaldsbeholdere fået så mange hug, når skraldet væltes ind i skraldebilerne, at kanterne er blevet genneskåret. Dér, hvor beholderne skal være stabile, er de revnet. Det kan på længere sigt betyde, at affaldsbeholderne er ubrugelige. Nogle har endda oplevet, at der siver vand ind i beholderne og ødelægger indholdet, der ellers skulle genanvendes.

Det sker for at undersøge omfanget af, hvad der nærmst kan kaldes hærværk mod de sorte skraldespande.

Næstved Kommune har ansat fem mennesker til at gå rundt i indkørsler, baggårde og gårdspladser for at tage billeder af affaldsbeholdere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her