Se billedserie I Roskilde kører bybusserne på el. Det samme kommer til at ske i Næstved til april næste år. Foto: Anders Petri

Millioner at spare når bussen bliver elektrisk

Næstved - 23. august 2021 kl. 09:53 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

El er kommet for at blive og når de første 16 el-eldrevne bybusser til april næste år sættes i fast rutefart vil det også kunne aflæses på bundlinjen over den ellers underskudsgivende busdrift i byen.

Ikke alene vil det spare CO2 - busoperatøren Movia anslår, at der årligt kan spares syv millioner kroner på busdriften ved at skifte den nuværende flåde af dieselbusser ud med el-drevne busser fra det norske selskab Tide Bus.

Stort minus

De penge er der også hårdt brug for efter et corona-år, hvor busserne har trillet tomme eller halvtomme rundt i byen.

- Vi har ikke det endelige overblik over, hvor mange passagerer vi har mistet. Men tallet er stort. Rigtig stort, fortæller Michael Stonor Nielsen fra Center for Trafik og Ejendomme.

Kommunen anslår at have tabt 8,3 millioner kroner på buskørslen under Covid-19 og selvom regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at videreføre kompensationsmodellen, så står kommunen stadig med et ubesvaret spørgsmål.

- Vi ved endnu ikke om busdriften når samme antal passagerer som vi havde før corona. Derfor anbefaler vi at holde lidt igen med nye busbestillinger, siger Michael Stoner Nielsen.

Derfor har politikerne i Teknisk udvalg valgt en forsigtig taktik i håbet om at få flere passagerer til at stige op i busserne. Movia havde ellers anbefalet kommunen at samtlige fem ruter, som betjenes af de gule bybusser skulle optimeres med hyppigere afgange fra foråret 2022. Men politikerne holder i bremsen og anbefaler i stedet kun at fremme to ruter i stedet for fem.

- Da vi er ude i et regnestykke med mange ubekendte har vi valgt to ruter, nemlig to af de mest populære, rute 601 og rute 603, fortæller udvalgsformand Helle Jessen (S).

Opgradering

Konkret betyder det at 601, der går fra Dyssegårdsparken til Næstved Storcenter fra 1. april optimeres med fire afgange i timen i dagtimerne på hverdage og to afgange i timen i weekenderne. Rute 601 havde årligt 779.000 passagerer før corona og er den suverænt mest benyttede bus i byen,

- Det er en rute der også bruges af rigtig mange studerende, så den er oplagt at opgradere, tilføjer Helle Jessen.

Politikerne foreslår også at rute 603 fra Kasernen på Skyttemarksvej til Karrebæksminde får flere afgange næste forår. Den skal opgraderes til halvtimesdrift på hverdagsaftener efter klokken 19 samt to afgange i timen på lørdage, søndage og helligdage.

- Den er blevet rigtig populær når du skal ned og spise i Karrebæksminde og måske får et glas vin eller to. Og når først det går op for folk, hvor billigt det er at køre med Rejsekort, tror vi på flere passagerer på den rute, siger Helle Jessen.

Nu sendes anbefalinger i høring blandt borgere og lokalråd, inden udvalget er klar med en ny behandling af busbestilling på næste møde den 21. september.