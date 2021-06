Millionbesparelser truer udsatte og handicappede

- Jeg er virkelig skuffet over, at der ikke er et løft til handicapområdet. Nu må vi se, hvilke muligheder, der ellers er. Jeg håber ved Gud ikke, at vi bliver tvunget til at skære på den type kernevelfærd, siger Michael Perch (S), som er formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget.