Den foreløbige tilladelse til, at DSB flytter ud i naturen for foden af Fårebakkerne, er nu givet. Her ses en visualisering fra Fårebakkerne ned mod værkstedsområdet, når værkstedet er bygget, og afskærmende beplantning er vokset til. Foto: Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen blåstempler DSB-værksted: Så mange arbejdspladser følger med

- Det er en stor og vigtig nyhed for hele kommunen, og vi er tæt på at være i mål nu, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

En sjælden orkidé skal evakueres, og der er også nogle frøer, firben og flagermus, som skal beskyttes. Men ellers melder Miljøstyrelsen klar bane for DSB's nye værksted i Mogenstrup - for foden af Fårebakkerne og Danmarks længste ås.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her